Sagedamini lahutatakse kevadel ja hilissuvel 

Eksperdid usuvad, et lahutuste sesoonsuse põhjuseks on luhtunud jõulu- või suvepuhkus. „Inimesed kalduvad vaatamata varasemate aastate pettumustele minema puhkusele vastu kerkinud ootustega,“ seletas uurimuse kaasautor Julie Brines Science Dailyle. Ent kui puhkus ei vasta ootustele, kaob lootus, et armusuhtest võib siiski asja saada.

Uurimusega mitteseotud teadlane, Utah' Ülikooli pere- ja tarbijauuringute professor Nicholas H. Wolfinger toonitas siiski Science Dailyle, et Washingtoni teadlaste uurimus ei näita, millal inimeste kooselu tegelikult läbi sai. Just see on tema sõnul tõeline märk abielu purunemisest.