TOP 10 | Armastus sai otsa! Kuulsad Eesti paarid, kelle teed sel aastal lahku läksid 

Hiljem tunnistas Mailis LP-le, et pildi postitamine tuli tema jaoks nagu välk selgest taevast, kuid tunnistas, et tundis juba eelmisel suvel, et midagi on teisiti. „Lause „Jah, mul on keegi” tuli abikaasalt alles juuli lõpus. Kui oled 20 aastat inimesega koos olnud ja enamiku sellest abielus, siis on esimene reaktsioon imestus. Seda enam, et meil ei ole kokku-lahku perioode eriti olnud,“ rääkis Mailis. Mailis ja Agris kohtusid sajandivahetusel ja abiellusid 2003. aastal. Neil on kuus last.

Mailis Reps ja Agris Repšs Foto: Alar Truu

Jaanuaris kirjutas Anne Loho sotsiaalmeedias, et tema ühine elu abikaasa Gunnar Lohoga on läbi saanud. Naine rääkis Õhtulehele, et suhe Gunnariga polnud kunagi võrdne, olles täis pingeid ja olukordi, mis panid küsima, kas seda kõike on ikka vaja. „Ma ei olnud mina ise. Olin keegi, kes tegi midagi. Pidin käske täitma ja see oli kogu minu roll. Ma ei saanud selles suhtes olla naine või armastatud inimene. Tundsin ennast nagu tööline,” rääkis naine. Gunnar Loho kirjutas oma sotsiaalmeedias seepeale, et Anne on saatnud võõrale mehele endast intiimseid pilte ja sõnumeid, mullu augustis aga tutvunud mehega, kellega elas detsembrini salaelu. Anne tunnistas seda, kuid ütles, et tema uus sõber vaid kiirendas võib-olla mingil määral lahkuminekuprotsessi, kuid polnud selle põhjuseks.

Anne ja Gunnar Loho Foto: TIINA KÕRTSINI

Veronika Portsmuth ja Ants Lusti

Juunis kirjutas Kroonika, et Veronika Portsmuth ja Ants Lusti on samuti oma elud lahku sättinud. Veronika teemal peatuda ei soovinud, kuid Ants kinnitas seda: „Meil oli hea sünergia ja perekond – kaheaastane poeg ning nelja-aastane tütar –, aga seda, kuidas Veronika sellega ümber käis, peab ta ise selgitama,“ mees lisas, et nad on nüüd veel vaid paar lapsevanemaid. „Mina armastan Veronikat endiselt.“