Lisa Marie Presley räägib oma eksmehest Jackost suu puhtaks 

USA kõmulehe andmeil on Elvis Presley tütre memuaarid niivõrd ihaldusväärne materjal, et kirjastus Gallery Books maksab talle nende eest 3-4 miljonit dollarit.

2010. aastal rääkis Lisa Marie Oprah Winfrey intervjuus abielu lõpust nii: "Selles abielus oli üks kindel hetk, mil Michael pidi langetama otsuse. Kas uimastid ja seda sorti vampiirid või mina? Ja ta tõukas mind eemale." Presley täpsustas, et vampiiride all tuleb mõista parasiite.

Kui Diane Sawyer 1995. aasta intervjuus uuris Lisa Marie'lt Jacko väidetavate sündsustetute suhete kohta lastega, vastas Lisa Marie: "Ma tean, et ta ei ole selline."

Neli korda abielus olnud (eksmeeste seas on ka Hollywoodi täht Nicolas Cage) Lisa Marie on varem avameelitsenud oma valuvaigistisõltuvusest. Uues raamatus peaks New York Posti allikate andmeil juttu tulema ka Elvisest - tütar maalivat temast täiesti uudse pildi.