Inimesed Veel üks abielu läbi! Kalle ja Mai Palling läksid lahku!

Mai Palling Kalle Palling Foto: Erlend Štaub

"Me oleme otsustanud Maiga lahku minna. Kõlab kindlasti nagu midagi väga resoluutset ja kurba, aga meie jaoks ei ole see üldse nii" teatab poliitik Kalle Palling Facebookis, et tema abielu Mai Pallinguga on läbi.