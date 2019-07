„Top Guni“ näitlejanna: „Olen liiga vana ja paks.“ 

„Olen vana ja olen paks ja näen oma vanusele vastav välja. Filminduses seda ei hinnata,“ ütles 62aastane staar, kes mängis algses filmis Tom Cruise'i tegelaskuju Mavericki lennuõpetajat Charlie Blackwoodi. Nende tegelaskujudel oli hõõguv armustseen, mille taustaks mängis ansambli Berlin pala „Take My Breath Away“.

Viis aastat tagasi diagnoositi Kellyl alfa-1 antitrüpsiini vaegus, mis võib põhjustada kopsu- või maksahaigust. Aeg-ajalt teeb ta mõne filmirolli, kuid Kelly ei hooli sellest, et noorust ja saladust ülistav Hollywood teda välja on praakinud. „Tunnen end pigem oma nahas ja selles, kes ma oma vanuses olen, enesekindlalt, selle asemel et kõigile nendele teistele ajadele rõhku panna.“