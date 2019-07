KASS LEITUD! Antti Kammiste jagas armsat videot koju naasnud kiisust 

„Suur-suur aitäh kõigile, kes kaasa elasid! Ufo-poiss on heade inimeste abiga jälle kodus, polnudki kodust kaugel, aga ju siis tahtis seigelda,“ kirjutab ta Facebookis.

Küsimusele, kas edaspidi hoitakse kassi toas, vastab Antti postituse kommentaarides: „Ma olen ikka hoidnud, aga põrsake lipsas niimoodi selja tagant, et ei näinud. Ma nuputan, mismoodi hundid ja lambad tervena hoida.“

Antti Kammistel on lisaks Ufole veel teinegi bengali tõugu kass nimega Henna. Hiljuti rääkis Kammiste intervjuus Maakodule elust kahe kiisu seltsis. „Lemmiklooma pidamine on kindlasti distsiplineeriv,” märkis Kammiste. „Aga seda ma olen ikkagi eluaeg arvanud, et kass peab majas olema!”