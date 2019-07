Prints Harry ja Meghan võivad piirduda ühe lapsega 

Sussexi hertsogipaari poeg Archie tuli ilmale 6. mail, kuid Meghan (37) ei istunud raseduse ajal, käed rüpes. Ta oli ametis Briti Vogue'i septembrinumbri külalistoimetamisega. Palju kõmu tekitanud väljaanne on pühendatud vägevatele naistele.

Vogue'is ilmus ka maailmakuulsa šimpansiuurija ja looduskaitsja Jane Goodalli intervjuu prints Harryga. 34aastane Harry arutas Goodalliga (85) ülemaailmsete kliimamuutuste hirmuäratavaid tagajärgi. Ta on enda sõnul eluaeg loodust armastanud, kuid isaks saanuna vaatab maailma hoopis teise pilguga.

"Olen alati tahtnud püüda hea seista - juba enne seda, kui ma lapse sain, kui ma alles lootsin lapsi saada ..." Kuid siinkohal pistis dr Goodall printsi jutule vahele: "Mitte liiga palju [lapsi] ..." Harry vastas kiirelt: "Kõige rohkem kaks" ning jätkas siis planeeti ähvardavate ohtude arutamist.

Daily Mail märgib, et Briti heategevusorganisatsioon Population Matters, mille patroon on Sir Attenborough, manitseb inimesi piirduma kahe lapsega, et mitte suurendada oma süsiniku jalajälge. Kuid prints Harry vanema venna Williami peres sirgub kolm võsukest ning käivad jutud, et kuninglik paar võib peatselt teatada Cambridge'i hertsoginna Catherine'i neljandast rasedusest.

Ka kuninganna Elizabeth II-l on neli last. Igaühel neist - nii prints Charlesil, prints Andrew'l, prints Edwardil kui ka printsess Anne'il - on kaks järeltulijat.