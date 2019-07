VIDEO | Annely Adermann: olen saate nimel sooritanud isegi benji-hüppe, mida ükski normaalne inimene muidu ei teeks 

EFTA 2018 gala - Annely Adermann, Sirje Eesmaa Foto: Teet Malsroos

Kui Annely Adermannil paluti mõelda enda ja tiigri seostele, meenusid talle kohe lapsena loetud tiigrijutud, kodu seinal olev Jüri Arraku tiigripilt ja see, et ta ise on just tiigriaastal sündinud. Kõige esmalt rääkis ta aga, kuidas ta samastab ennast ematiigriga, kes lamab vaikselt, justkui laiseldes, kutsikad ümber mängimas. Kuid kui mõni nendest kutsikatest satub ohtu, ema reageerib hetkega. Ta sööstab, kaitseb, võitleb.



„Tunnen täpselt sama. Ma olen andnud oma lastele ̶ tütar on 22-aastane ja poiss on 18 ̶ , vabaduse avastada maailma, saada ise kätte oma õppetunnid. Aga kui neil on raske, keeruline hetk ja nad vajavad abi, siis ma unustan kõik, ma sööstan samamoodi nagu tiiger, ma olen valmis võitlema, võib-olla ka ründama, kuigi ma hoian end tagasi,“ ütles Annely Adermann.



Ta lisas, et kuuldavasti on tiiger väga hea strateeg, kes ei ründa kunagi niisama, ta mõtleb oma käigud detailselt läbi, kuidas miskit kuskilt saada. „Ka seda olen ma enda peal täheldanud. Kui ma teen kõrvaltvaataja silmis justkui spontaanseid otsuseid, siis ma tegelikult mõtlen kõik läbi ja see võib käia väga kähku, siis ma teen selle hüppe, rünnaku ja see võib olla elumuutev. Isegi kui need asjad on iseenesest võib-olla pisikesed.“



Oma tööelu hüppeid peab ta väga põnevateks. Alates teletöö algusest saatega „Kaks takti ette“, edasi pikema karjääri jooksul kanalis TV3, kus ta saadete huvides on teinud igasugu pööraseid asju, sooritanud isegi benji-hüppe, mida tema sõnul ükski normaalne inimene muidu ei teeks ja mida ta ka praegu ei kordaks.