Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Abrukal oli suur naistepuudus 

Kui plikad hakkasid kurtma, et pidusid pole ja elu on igav, siis vastasid poisid: mis tüdrukutel viga. Neil on kavalere kui palju – saarel on poisse ju neidudest kaks korda rohkem. Kuid lapsi järjest vähem. Arvati, et 1938. aastal ähvardab koolis esimest klassi sulgemine – ühtegi kooliealiseks saavat last pole.