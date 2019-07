TÜLI! Brigittte Susanne Hunt süüdistab Silberautot hiiglasliku arve esitamises, esinduse sõnul oli noor staar töödest teadlik

Brigitte Susanne Hundi sõidukile tehti korraline tavahooldus, mille maksumus oli kokku 502,45 eurot. Piduriketaste ja -klotside vahetuse kulu oli 442,24 eurot. Mõlemale eelnimetatud töödele tehti 5% allahindlust. Kogu töö läks kokku maksma 944,70 eurot, mis ajas neiu tagajalgadele.

Ribelise sõnul vaadatakse hoolduse käigus üle ka sõiduki üldine seisukord. „Arvele oli lisatud märge sõidukil leitud vigade kohta, mille hulgas märge mootori juhtplokis diferentsiaalrõhu anduri kohta. Antud info ja arve kättesaamise kohta on dokumendil ka kliendi Brigitte Susanne Hunt allkiri,“ ütleb ta.

Foto: Silberauto

Loetelu autol leitud vigade kohta on aga üsna pikk:

- V.E pikkihoova puks katki (vahetada paaris).

- V.E logariots katki (tagumine).

- Esistange paremalt katki.

- Seisupidur ei liigu korralikult (jääb veidi peale).

- V.E poritiival triip (värvivigastus).

- Peale tarkvara uuendust mootori juhtplokis aktuaalne viga tahmafiltri differentsiaalrõhu anduri kohta. Anduril pistik lahti ja ära isoleeritud. Tarkvaraga manipuleeritud? Võib põhjustada probleeme. Vaja täpsemalt defekteerida.

Ribelis selgitab, et mootorituli läks põlema kuna omanik on muutnud omavoliliselt autole vajaminevaid funktsioone. „Sõidukimootori heitgaaside järelpuhastussüsteemi tahmafilter DPF on oma kestast mehaaniliselt eemaldatud, diferentsiaalrõhkude andurite pesad on kinni keevitatud, andurid ise on lahti ühendatud ja pistikud ära isoleeritud. Mootori juhtploki tarkvara on manipuleeritud. See on otsene põhjus, miks süttis mootori hoiatustuli peale tooteparanduskampaania teostamist,“ ütleb Ribelis. Hunt vastab, et tahmafiltrita sõitmine Eesti ei ole illegaalne.

Autole tehti ka tarkvara uuendus, mis on samuti seotud mootoritule põlemisega. „Tarkvarauuendus kustutab kõik varasemad seaded ja manipulatsioonid mootori juhtajust. Seega taastati sõiduki tarkvara selliseks, nagu see tootjatehase poolt on ette nähtud. Kuna aga eelpoolnimetatult oli teostatud ka füüsilisi detailide eemaldamisi, sai mootori juhtaju sellest aru ja mootori sõiduki juhtplokis süttis põlema mootorielektroonika viga näitav hoiatustuli,“ seletab ta olukorda edasi.