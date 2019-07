Rootsis algas kohtuprotsess räppar A$AP Rocky üle 

Lisaks räpikuulsusele (õige nimi Rakim Mayers) on kohtu all kaks tema kaaskondlast. Süüdistuse kohaselt tungisid nad 30. juunil Stockholmis kallale 19aastasele Afganistani põgenikule. Räppar olevat noormeest pudeliga vigastanud. Väidetav ohver nõuab 139 700 Rootsi krooni ehk umbes 13 000 eurot valuraha.

Kohtualused, kes on viibinud 30. juunist alates trellide taga, pole BBC Newsi teatel süüd omaks võtnud. Kaklust nad ei eita, kuid väidavad, et tegutsesid enesekaitseks.

Juhtum on põhjustanud diplomaatilisi pingeid: USA president Donald Trump on Twitteris nõudnud Rootsi peaministrilt räppari vabastamist. Seepeale vastas Stefan Löfveni esindaja, et Rootsi peaminister ei sekku juhtumisse. "Ta toonitas, et Rootsis on kõik seaduse ees võrdsed".