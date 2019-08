VIDEOINTERVJUU | Merle Lilje: tahaks ka elus kannapöörde teha  

Ei, lähen ainult paariks päevaks, sest siis on vaja tööl sarvist haarata. Mul on Helsingis ja Stockholmis sõbrannad ja kunagi kui neil külas käisin, siis ikka imestasin, et ühel oli mökki 160 km Helsingist ja teise suvekodu 150 km Stockholmist. Kui sinna sõitsin, siis ma mõtlesin, et ei ole võimalik, et inimene sõidab niimoodi iga nädalalõpp sellise maa maha. See on ju õudne!

Kuid see oli aeg, kui me sõitsime Moskvichide ja Zaporozhetsidega. Nüüd, kui on head autod, ei saa arugi, kui juba kohal oled. Ma isegi töötan autos - õpin sõnu pähe, ja tegelen igasuguste muude jooksvate asjadega. Loomulikult vaid nendega, mis sõitmist ei sega. Väga põnev on, mulle lausa meeldib sõita. Ainult praamisõit mulle ei meeldi.

Teeme siis silla?

Mina teeks küll, aga selle peale ütleb põlismuhulane, et ma olen vaenlane. Ma ju käisin seal ühel üritusel esinemas, kui seal tuli minu juurde üks vanem naine - pikk ja sihvakas, kaheksakümnendates. Ütles mulle tõredalt, et me võime seal küll elada, aga omaks nad meid ei võta. Nagu ma oleks palunud! Mina veel käisin ja laulsin neile seal lahkesti. Aga eks kogukond on neil seal väike ja kange. Aga samas võiks ju lahkem olla. Ka mujalt tulnud inimesed võivad ju toredad olla.

Nagu sina näiteks.

Mitte ainult mina. Ega saarele ju halbu inimesi ei tule. Kõik on väga toredad, hindavad ja austavad seda piirkonda. Mina austan seal elavaid loomi ja linde. Mul elab näiteks oma tuttav põder seal metsatukas. Ta jättis ühe sarve mulle kingituseks ja see on mul nüüd kaminal kaunistuseks. Jänesed käivad aias. Mul on ka tiik, ma ei viitsi isegi mere äärde minna. Tiigis käis tihti ujumas nastik Nastja, aga Nastjat pole ma kahjuks enam ammu näinud.

Olen otsusega, Muhku koht soetada, väga rahul. Omal ajal sai ikka väga õige otsus tehtud isegi abikaasa vastuseisust hoolimata. Riho ei saanud aru, miks me peame nii kaugele minema, aga nüüd ise ainult unistab, et kuidas saaks seal rohkem olla. Täna on meil Muhus kõik kohad tema kiviskulptuure täis, lisaks teeb ta pidevalt mingeid uusi ehitisi ja konstruktsioone juurde. Mina siis nende keskel vaid hõlmitsen.