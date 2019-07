„Vaprate ja ilusate” staar Ronn Moss tuleb taas Eestisse! 

Ülemöödunud talvel andis ta Tallinnas, Alexela kontserdimajas võimsa kontserdi. Sel korral väisab staar Kiivitaja talu suvelava, kus koos temaga astuvad 19. augustil Kiivitaja suvefestil üles ka Greg Bannis & The Bad, ansambel FIX ning külalisesinejad Valter Soosalu ja Elina Nechayeva. Greg Bannis on tuntud kui endine esilaulja ansamblis Hot Chocolate, mille kuulsaim pala on „You Sexy Thing“.