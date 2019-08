„PUUDUTA MIND“ 90. SAADE | Hunditüdruk Laura ravib kanepisõltlasi biomeditsiinikoertega  

Lisaks ennetavale tegevusele suudavad koerad ka inimest mälupiltidest välja tõmmata või luupainajalikust unenäost äratada, rohtude võtmist meelde tuletada või sotsiaalset ärevust leevendada. Kiiroja sõnul on psühhiaatriliste abikoerte teemal vähe uuringuid tehtud, mistõttu on nende labori uurimus üsna ainulaadne. Pikemas perspektiivis plaanib ta uurida ka seda, kuivõrd mängib abikoerte töös rolli koerlaste empaatiavõime ning kuidas see erineb tõugude võrdluses.

Laura sõnul peab huntidega koos olles pidevalt tähelepanelik ja teadlik olema, lugema väga pisikesi käitumuslikke signaale, mõistmaks, kuidas nad ennast tunnevad, kas neil on ebamugav vms. Laura rõhutab et sotsialiseeritud hundist koera mingil juhul ei saa, sest nad on ikkagi metsikud loomad ning tunnetuski nendega töötamisel teine.

Laura rõhutab, et huntide juuresolekul tuleb käituda paljuski instinktide vastaselt. Näiteks kui hunt peaks inimesele peale hüppama, ei tohi mingil juhul temast ära pöörata, vaid tuleb rahulikult seisma jääda. Laura peab väga oluliseks nii koerte kui huntide ning teiste loomadega suhtlemisel empaatiavõimet ja pisidetailide ning väiksemategi meeleolumuutuste märkamist. Tema sõnul on senisest praktikakogemusest abi ka inimestega suhtlemisel, keda on liigikaaslastena kergem lugeda, kui tema huntidest sõpru.

Kuigi metsloomade kõige õigem koht on looduses, näeb Laura siiski loomaaialoomades ka metsikule loodusele kasu

Loomaaiahuntide sotsialiseerimise vajadus tuleneb eelkõige loomade heaolust ning tagab selle, et hundil oleks tehislikus elukeskkonnas võimalikult mugav olla. Laura sõnul on loomaaias elavad hundid reeglina sotsialiseerimata, kuna see protsess vajab väga palju spetsiifilisi teadmisi, aega ning oskuslikke inimesi. Suure geneetilise inimhirmuga huntidele tähendab see aga tohutut stressi ning pidevate põgenemiskatsete tõttu enesevigastamist. Samuti on sotsialiseerimata loomale raskem veterinaarabi osutada ning loomaaia külastajate eest hoiab selline hunt end peidus.

Sotsialiseeritud huntidega suhtlemisel saadud isiklik ja emotsionaalne kogemus kasvatab inimestes hoolivust looduse ja loomade vastu palju enam, kui pelgalt raamat või dokumentaalfilm. Seda aga vaid juhul, kui loomaaialoomal on adekvaatne heaolu. Stressi all kannatav või ennast sootuks varjav loom külastajale head emotsiooni ei jäta.