Elton John on suutnud juba 29 aastat kaine püsida 

"Täna 29 aastat tagasi olin murtud mees," kirjutab Elton Twitteris. "Võtsin viimaks kokku julguse, et öelda need kolm sõna, mis mu elu muutsid: "Ma vajan abi." Aitäh kõigile isetutele inimestele, kes on mind kainuse teel aidanud. Olen teile igavesti tänulik."