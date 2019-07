Retro ruulib! 20 aastat vana „Matrix“ kogus kinos uutest filmidest rohkem vaatajaid 

„Filmi viimane seanss on nüüd sellel kolmapäeval, aga juba praegu võime öelda, et seda 20 aastat vana kultusfilmi on juuli jooksul käinud vaatamas rohkem inimesi, kui isegi mõnda uut äsja linastunud filmi,” märkis Novod.

Augusti Kinoklassika filmiks saab aga alates 7. augustist olema kaks Oscarit võitnud draama „Hea Will Hunting“, mille eest pälvis oma karjääri ainukese Oscari Robin Williams. „Paljudele on aga ehk teadmata, et filmi stsenaariumi autoriteks olid toona verinoored Matt Damon ja Ben Affleck, kes pälvisid selle eest samuti Oscari ja just tänu sellele saavutasid nad Hollywoodis ka oma suure läbimurde,“ selgitas Novod.

Filmi lavastajaks on kõrgelt hinnatud Gus Van Sant ning linateos kandideeris kokku lausa üheksale Oscarile. Tegemist on ka tänapäeval igati olulise, südamliku ja valusa draamaga, mis jutustab loo noorest geniaalsest töölisklassi noormehest Willist (Matt Damon), kes on elu jooksul juba liigagi palju kordi seadusega pahuksis olnud. Tema ainsaks võimaluseks osutub pühholoogiaprofessor Sean (Robin Williams).