"PUUDUTA MIND" 92. SAADE | Teadmanaine Anu Altmets annab nõu milliseid tegevusi tuleks ette võtta iga konkreetse kuufaasi ajal 

Kuufaasid on kõigile teada-tuntud nähtused. On ju need Kuu juures üheks kõige silmapaistvamaks muutuseks, mida me taevas näha võime. Kuidas aga kuufaasid meie eluolu igapäevaselt mõjutavad ning milliseid tegevusi tuleks ette võtta konkreetse kuufaasi ajal, sellest seekord juttu tulebki.

Kuufaaside tähendused

Kuu loomine

Kuu loomine on suurepärane aeg uueks alguseks. Uued plaanid, uued tegevused, uued ettevõtmised. Sellel perioodil on avanemas mitmed uued võimalused, millest tasuks kinni haarata. Kuna see periood ei kesta pikalt, siis tuleks seda aega juba varakult planeerima hakata, et kuu loomise aega maksimaalselt oma huvides saaks ära kasutada. Oluline on kuu loomise ajal mitte niisama istuma jääda. Tuleb tegeleda kõige sellega, mis on oluline. Inimesed on sellel perioodil väga entusiastlikult meelestatud. Ka suhtlemine kujuneb edukaks, mistõttu tasuks võimaluse korral meeskonnatööle enam rõhku panna. See annaks veelgi enam võimalusi plaanide teostamiseks. Kuu loomise ajal tuleks usaldada oma sisetunnet, sest see võimaldaks kõige paremini tegeleda asjadega, mis tulevikku positiivselt mõjutaksid. Tühistele asjadele tähelepanu pööramine kuu loomise ajal pole mõttekas, kuna see viib lihtsalt headest võimalustest ilmajäämiseni ja energiavarude mõttetu raiskamiseni.

Selle kuufaasi ajal tuleb leppida sellega, et kõik aeglustub, ka inimeste ettevõtmised. Entusiasm ei ole nii suur ning tegeletakse ainult nende küsimustega, mis tõesti on hädavajalikud. Seepärast tasuks sellel perioodil hoiduda suuremate plaanide elluviimisest, sest need ei kujune eriti edukateks. Samas on see kuufaas eriti hea aeg informatsiooni hankimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Selles osas võivad avaneda ka mõningad unikaalsed võimalused, millest kindlasti tasuks kinni haarata. Ehkki paljudele võib tunduda, et see periood on täielik seisak, siis tegelikult asjad siiski nii hullud pole. Kui mingeid konkreetseid tulemusi sellel perioodil ei ole võimalik saavutada, siis mõttemaailm leiab lahendusi väga paljudele probleemidele ja takistustele. Seepärast tulekski seda kuufaasi perioodi kasutada faktide ja informatsiooni kogumiseks, lahenduste otsimiseks ja tulevikuplaanide tegemiseks.

Poolkuu esimene veerand