Vandekohus: Katy Perry hitt matkib kristlikku räpplaulu 

New York Posti teatel jõudis vandekohus üksmeelsele otsusele, kuid kristliku räpiloo "Joyful Noise" autorid olid pidanud seda ootama aastaid. Marcus Gray ning veel kaks kaasautorit kaebasid lauljatari autoriõiguse rikkumise eest kohtusse juba viis aastat tagasi, väites, et tolle hitis "Dark Horse" pikalt kõlav riff on nende räpiloost näpatud. Gray oli andnud pala "Joyful Noise" välja lavanime Flame nime all.

Katy advokaadid väitsid, et Perry ning "Dark Horse'i" kaasautorid, nende seas produtsent Dr. Luke, ei kuula kristlikku räppi ega ole kõnealust pala elu sees kuulnud. Kaitsjate väitel on kõnealused muusikalised elemendid nii levinud, et neile autorõiguse kehtestamine kahjustaks kõiki laululoojaid. "Nad [hagejad] üritavad omastada muusika elementaarseid ehitusklotse, muusika tähestikku, mis peaks kõigile kättesaadav olema," ütles Perry advokaat Christine Lepera. Kuid üheksaliikmeline vandekohus polnud temaga nõus.