TOHOH! Rämeräpipunt 5MIINUST kuulub ka Toomas Hendrik Ilvese lemmikute hulka 

Põnevat suhtlemismängu, nagu mainitud, sai jälgida Twitteris. Situatsioon rullus lahti sellest, et 5MIINUST tüübid kukkusid oma Twitteri kontol kiitlema, kui ägedad nende laulud on.

"Kuulasime oma laule just. Tuleb tõdeda, et päris ägedad on," kirjutati 5MIINUSE säutsus. Sellele vastas koheselt meie eksriigipea, vastates napilt, kuid sügavamõtteliselt "On."