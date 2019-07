Serena Williams disainis kleidi, mis sobib tema kinnitusel iga figuuriga 

New York Posti teatel maksab põneva esiosaga kleit Twist Front Dress 120 dollarit. Serena (37) avaldas Instagramis video, kus kleit on seljas nii temal endal kui eri figuuriga modellidel. Üks kurvikas modell kinnitab, et Williamsi disainitud kleit muudab ta enesekindlaks, teine on enda sõnul nüüd särtsakas kui jalapeño.