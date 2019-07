Natalie Portman keeldub filmides ema kehastamast 

38aastane Oscari laureaat rääkis Harper's Bazaari intervjuus, et on oma viimatistes filmides katsetanud astronaudiks ja poptäheks olemist. Portman otsib uudseid kogemusi, sest ei taha mängida ekraanil ema. "Mul on lihtsalt imelik tööl olla ning teha nägu, et olen mingi võõra lapse ema," rääkis Natalie, kel on prantsuse balletiartisti ja koreograafi Benjamin Millepied'ga kaks last. Esikpoeg Aleph sündis 2011 ning tütar Amalia kaks aastat tagasi.

"Musta luige" võtteil tutvunud paar abiellus 2012. aasta augustis.