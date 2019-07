EKSKLUSIIVVIDEO UUE SPIOONIPÕNEVIKU VÕTETELT! Mees ja naine hakkavad kõndima, aga kokku ei saagi 

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiva filmi "O2" režissöör on Margus Paju („Supilinna salaselts“) ja selles lööb kaasa rahvusvaheline tippnäitlejate seltskond eesotsas peaosatäitja Priit Võigemastiga. Režissöör Margus Paju sõnul on „O2” on ajastutruu spioonipõnevik, mille stsenaarium on inspireeritud 1939. aastal aset leidnud tõelistest sündmustest.