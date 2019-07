LAHUS! Liina ja Mihkel Raud: elus ei lähe alati nii, nagu oled lootnud

"Armsad sõbrad! Anname teada, et meie kooselu on lõpule jõudnud. Elus ei lähe kahjuks alati nii, nagu oled lootnud. Lahkusime sõpradena ning meid jäävad ühendama kaks imelist last, kes meie päevad ka edaspidi armastusega täidavad. Liina ja Mihkel, kirjutab Mihkel Instagramis.

2013. aastal märkasid televaatajad, et saate "Kolmeraudne" saatejuhi Mihkel Raua sõrmes helgib abielusõrmes. Liina, neiupõlvenimega Vahter, oli aga Facebookis oma perekonnanime vahetanud Rauaks. Sai selgeks, et paarike on salaja abieluranda sõudnud.

Liina ja Mihkel kohtusid "Kolmeraudse" võttel. Liina sai kutse saatesse juba 2011. aastal, kuid toona europarlamenti kandideerinud Liina lükkas kutse tagasi, kartes, et saatejuht teeb ta pihuks ja põrmuks. Aasta hiljem kutsus Mihkel teda taas ja Liina läks, kirjutas siis LP. Ning siis, telestuudio punasel diivanil saatejuhi Mihkel Raua vastas istudes see juhtus – Liina armus, kõrvuni ja lootusetult! "Enne seda hetke ei olnud meie vahel midagi, kõik juhtus just seal, punasel diivanil,” kinnitas Liina. "Ühel hetkel hakkasime kirjutama, siis saime kokku – nagu ikka see värk käib… Kuid ma teadsin kohe sealsamas, et Mihkel on see õige."