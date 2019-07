Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas küüditati president Päts ja tema pere 

„Presidenti tulnud küüditama (Kloostrimetsa tallu 30. juulil 1940) Maksim Unt koos 3-4 nõukogude venelasega... Unt olevat seletanud, et temal kui siseministril olevatel andmetel tahetavat presidendi elu kallale kippuda, mispärast olevat soovitav, et ta muudaks ajutiselt oma elukohta. Unt küsinud presidendilt, kas ta on nõus sõitma mõneks ajaks N. Liitu, kus olevat vastav nõusolek olemas. President olevat vastanud, et ükski eestlane ei tee temale atentaati ja et tema ei lahku vabatahtlikult Eestist... Üks venelasist ütelnud presidendile, et sel polevat tähtsust, kas ta tahab lahkuda vabatahtlikult või mitte. Ta viidavat nagunii minema koos kogu perekonnaga. Parem hakaku kohe endid valmis seadma, et kolme tunni pärast, kui autod tulevad järele, oleks kõik vajalik pakitud.“