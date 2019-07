"Seksi ja linna" looja ei söö enne kl 16 ivakestki 

2012. aasta lahutas kirjanik balletiartist Charles Askegardist, kellega ta oli abielus olnud kümme aastat. Ilmnes, et mees oli teda pikemat aega kauni baleriiniga petnud. Abielu purunemise järel kolis Candace majanduslike raskuste tõttu New Yorgist Connecticuti osariiki - pank ei andnud talle eluasemelaenu. Kirjanik ei seksinud enda sõnul viis aastat. "Minu vanuses polegi see enam nii pikk aeg. Tean naisi, kes on kauemgi ilma olnud."

Nüüd aga on Bushnell New Yorki naasnud ning tema elus on juba kaks aastat uus armastus. Augustis avaldab "Seksi ja linna" looja uue raamatu "Is There Still Sex in the City" ehk "Kas linnas on veel seksi?", milles arutleb omaenda kogemuste põhjal küpses eas naiste armu- ja seksiprobleemide üle.