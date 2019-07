PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 31. juuli 

Käitud ühe inimese suhtes ebaõiglaselt. Millegipärast oled veendunud, et ta tahab sulle ja su lähedastele halba. Mõtle läbi, miks sa tema suhtes nii eelarvamuslik oled?

Sinu tähelepanu ihkab mitu inimest. Oluline on, et teeksid targa valiku ja otsustaksid selle inimese kasuks, kes sinust hoolib, isegi juhul, kui teised on kavalamad suhtlejad.