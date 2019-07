PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 30. juuli 

Jälgi, et aktiivselt asju ajades säilitaksid kõigiga, kellega on vaja suhelda, head suhted. Täna ei tohiks kindlasti kellegagi riidu minna.

Oled koormatud üsnagi üksluise ja palju aega võtva paberitööga. Võimalik, et on tehtud ümberkorraldusi ja pead tegema midagi, mis oli varem kellegi teise ülesanne.

Keegi, keda oled ärritanud või solvanud, võib leida võimaluse sulle vastu töötamiseks. Kui toimub kummalisi muudatusi, ei tule need iseenesest, vaid on kellegi korraldatud.

Küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid. Tunned, et info on mingil määral blokeeritud. Sinu käest võidakse nõuda vastuseid küsimustele, mis on asjatundmatud ja ärritavad.