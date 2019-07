Eesti saun jäi taas silma Beckhamite perekonna Instagrami-fotol 

Beckham ostis üle 15 000 euro maksva sauna 2018. aasta lõpus ning tema järgi on samasuguse sauna ostnud ka teised kuulsused nagu Tamzin Outhwaite ja Gordon Ramsay.

Viljandimaa ettevõte Iglucraft on iglusaunasid müünud enam kui 20 riiki ning seejuures on kõige tulisemad iglusauna sõbrad Saksamaal. Ettevõte tegi Inglismaal enne kuulsuste saunahuvi siiski ka ühe kampaania. Iglucraftil on oma müügimehed mitmes välisriigis, sealhulgas Suurbritannias.