Osta ära! Jaak Madison müüb edevat neljarattalist 

"See on auto, mis sobib pea kõigile. Perele? Jah, pagasiruum on mahukas, nii et saab paigutada kas või 3 lastekäru üksteise otsa. Üksikule inimesele? Jah, sest üksik inimene on arvatavasti nii suure egoga, et ka see ego mahub rahulikult tahaistmele. Rohelisele maailmapäästjale? Muidugi, sest C02 on väiksem kui Hummeril, tanklas ei pea iga päev käima ning üleüldse on kasutatud autode ostmine roheline mõtteviis!" kirjutab Madison.