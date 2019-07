ORGASMIPÄEVA ERI: just need on kümme parimat seksistseeni ja orgasmi kinolinalt! 

Filmi peaosas on Aubrey Plaza, kes on enim tuntud seriaali “Parks and Recreation” Aprili rolli kaudu. Komöödiafilmis “The Do To List” filmis Plaza oma esimese seksistseeni. Ta on hiljem intervjuus rääkinud, kuidas oli kaamerate ees imiteerida masturbeerimist ja seksimist. “See oli õudusunenägu,” rääkis ta. “See oli kõige veidram näitlemistöö mu elus,” ütles ta, kommenteerides stseeni, kus tema karakter süütuse kaotab. Kuigi stseene oli Plaza jaoks piinlik filmida, oli tulemus siiski päris korralik.