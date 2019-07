Briti Vogue'i külalistoimetanud Meghan keeldus kaanel poseerimast 

"Rääkisime algusest peale kaanest - et kas ta peaks sellel olema või ei," kirjeldas Briti Vogue'i peatoimetaja Edward Enninful ajakirja People teatel koostööd prints Harry abikaasaga. "Lõpuks tundis ta, et selle konkreetse projekti puhul oleks [esikaanel poseerimine] mõnes mõttes uhkeldamine. Ta tahtis keskenduda hoopis naistele, keda ta imetleb."

Kaanefotol, mis Sussexi hertsogipaari ametliku Instagrami konto sõnul demonstreerib ühtsuse jõudu, on mitu tuntud näitlejat, nagu näiteks Jane Fonda ja Salma Hayek, kuid ka Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern, teismeline keskkonnaaktivist Greta Thunberg, poksija Ramla Ali ning kirjanik Chimamanda Ngozi Adichie. Portreede autoriks valisid Enninful ja Meghan kuulsa fotograafi Peter Lindberghi. "Hertsoginna andis mulle selged juhtnöörid: "Ma tahan näha tedretähne!" rääkis Lindbergh. "Minu jaoks polnud see mingi probleem. Tedretähnid meeldivad mulle väga."

Ka Meghanil endal on armsad tedretähed. Kahe aasta taguses intervjuus naisteajakirjale Allure rääkis hertsoginna, et näitlejakarjääri jooksul on tema nahatooni ajakirjafotodel pahatihti heledamaks ning tedretähne olematuks retušeeritud. "See käib mulle närvidele," ütles ema poolt afroameerika verd Meghan. Ta lisas, et isa korrutas talle lapsepõlves: "Tedretähnideta nägu on nagu tähtedeta öö."