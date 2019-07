Inimesed A$AP Rocky fännitar ähvardas Rootsi saatkonna õhku lasta Toimetas Triin Tael , täna, 13:59 Jaga: M

A$AP Rocky Foto: AP/Scanpix

USAs arreteeriti räppar A$AP Rocky fännitar, kes ähvardas Washingtonis asuva Rootsi saatkonna õhku lasta. Rebekka Kanter on marus, et Rootsi võimud hoiavad tema lemmikut tänavakakluse eest vahi all.