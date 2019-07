NURJATU! Nelja lapse ema Heidi Klumi pepuvideo ajas paljud vaatajad marru 

Iltalehti märgib, et Klum vilgutas rebenenud kleidi vahelt oma pesubrändi Heidi Klum Intimates virsikuvärvi püksikuid. Kuid paljud Heidi Instagrami jälgijatest - neid on tal üle 6,4 miljoni - ei näinud klipis midagi naljakat. "Kui vana sa oledki?" nõudis üks. "Kas see on sinu meelest tõesti nunnu?" kommenteeris teine. "See pole enam tore," oli kolmanda märkus.