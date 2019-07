JACKIE KENNEDY 90: loe legendaarse esileedi ilu ja saleduse saladusi! 

Kreeka laevandusmagnaat abiellus president Kennedy lesega 20. oktoobril 1968 Skorpiose saarel. Foto: Topham Picturepoint/Scanpix

Päikesekaitsekreemi toona ei pruugitud, pigem kasutati päevitust soodustavaid määrdeid. Jackie nägu kaitsesid hiiglaslikud päikeseprillid, mis on tänini trendikad. Pärast Onassisega abiellumist läksid prillid suuremaks, Jackie stiil aga muutus sportlikumaks ja seksikamaks. "Ta oli rohkem enda moodi. Esileedina tundis ta, et esindab kogu riiki," nendib Keogh. Oma kabinetis Manhattanil oli Jackiel lauasahtlis kümmekond paari päikeseprille. "Ta armastas neid, sest need varjasid tema silmi, kuid ta sai ikkagi teisi inimesi vaadata ja näha, mis ümberringi toimub."