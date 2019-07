Monaco printsessi Stéphanie poeg võttis naise 

26aastane Louis abiellus ajakirja People teatel Marie Chevallier'ga (25), kellega ta oli tutvunud 2011. aastal Prantsusmaal õppides. Marie on ema poolt Vietnami päritolu prantslanna. Kihluse olid nad välja kuulutanud veebruaris.

Laupäeval laulatati Stéphanie poeg ja tema väljavalitu Monaco Jumalaema katedraalis. People märgib, et viimati pidasid Monaco õukonna liikmed selles pühakojas pulmi 1956. aastal - need olid Louis' vanavanemad, vürst Rainier II ning Hollywoodi näitlejanna Grace Kelly. Mõlemad on samasse katedraali ka maetud.