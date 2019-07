Teismeline võitis Fortnite'iga kolm miljonit dollarit 

BBC Newsi teatel võitis netis Bugha nime all tegutsev Giersdorf Fortnite'i üksikvõistluse New Yorgis Arthur Ashe'i nimelisel staadionil, kus korraldatakse ka US Openi tenniseturniiri. Poiss lubas suurema osa auhinnarahast alles hoida. "Ma ei taha muud kui uut kirjutuslauda ja võib-olla eraldi lauda auhinna jaoks," ütles ta BBC-le.