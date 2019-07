MARILYN JURMANI BLOGI | Ka ainult ühe jalaga on võimalik joogat teha 

Nimelt sõidab meile külla Michèle Anne Barocchi Itaaliast It’s Yoga Firenze stuudiost. Michèle on võrratu naine, UC Berkeley ülikooli teadlane ja õpetanud joogat pea kakskümmend aastat. Michèle teeb eriliseks see, et pärast väga rasket liiklusõnnetust, mille ta elas suuresti üle tänu joogalikele hingamistehnikatele, ootas teda ees jala amputeerimine. See elumuutev kogemus viis ta aga hoopis uuele tasandile, kus ta läks süviti ajurveedilise laulmisega ja lõpuks ka transformatsioonilise hingamisega, mida ta tulebki nüüd Tallinnasse jagama.

See rännak võiks tuua suuremat arusaamist hingamise kohta. Kas pole imeline, kuidas eesti keeles on hing ja hingamine sama sõnatüvega? Nagu ma ütlesin, siis Michèle on teadlane ja mulle eriliselt meeldib, kuidas ta alati ka teadusliku poole pealt hingamise psühholoogilistest teguritest räägib. Näiteks minu hingamise mustris on tugevalt tunda, kuidas mu sissehingamised on palju pealiskaudsemad kui välja hingamised. Läbi kolme erineva seanssi sain ma lähemale sellele, miks ja kust selline harjumus on tulnud ja kuidas see minu elukvaliteeti on erinevate kujude kaudu (näiteks pidev köha) mõjutanud. Ilmselgelt on ka stress ja muud emotsioonid seotud paljuski minu hingamise kvaliteediga. Teate ju küll, kuidas me erinevates olukordades muudame oma hingamist kas rahulikumaks, sügavamaks või hoiame üldse hinge kinni.