Amy Winehouse'i eksmees nõuab naise varandusest miljonit 

Blake Fielder-Civil tunnistas kunagi, et just tema tutvustas lauljatarile heroiini. Nüüd nõuab mees suurt osa naise varandusest ja ka igakuist toetust. Lauljatari pere on maruvihane. "Ta ei vääri midagi," ütlevad nad.

Amy Winehouse suri 27aastaselt alkoholimürgituse tagajärjel. Ta ei jätnud endast maha testamenti. Naise 3,2 miljoni euro väärtuses vara läks tema emale Janisele ja isale Mitchile. Pärast surma on tema varandus usutavasti veelgi kasvanud tänu muusikast saadud tuludele.

Fielder-Civil nõuab raha kohtu kaudu ja mehe sõnul on tal sellele õigus, kuna ta oli Amy'ga koos kuus aastat ja naine andis sel ajal välja suure osa oma müüduimast materjalist. "Amy perekond on vihane, eriti seetõttu, et nõue tuleb nii tundlikul ajal," teab allikas.