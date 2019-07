Justin Bieberi abikaasa kommentaar pani fännid küsima, kas paarike ootab last 

"Ärge nakatage mind beebipalavikuga. Ta on kõige armsam!" kirjutas Hailey oma parima sõbranna Kylie Jenneri tütre Stormi pildi all. Portaal ET Canada korjas selle kohe üles ja avaldas oma Instagramis loo peakirjaga: "Kas silmapiiril on beebi Bieber? Hailey Bieber ütleb, et Kylie Jenneri tütar Stormi tekitab temas beebipalaviku."

Hailey ja Justin on abielus olnud umbes aasta. Tänavu 1. aprillil tegi Justin oma Instagrami lehel ka lapsesaamisteemalise nalja, väites, et Hailey on beebiootel. Hiljem ta vabandas selle eest.