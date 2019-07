Inimesed Jõudsid kokkuleppele? Repinskite lahutuse kohtuistung on tühistatud Katharina Toomemets , täna, 12:41 Jaga: M

Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski, poeg Morgan Foto: Stanislav Moshkov

Poolteist nädalat tagasi tuli avalikuks, et Martin Repinski ja Siret Kotka-Repinski võtavad jalge alla kohtutee, sest Martin nõuab Siretilt kohtu kaudu lahutust. Istung oleks pidanud toimuma 3. septembril, kuid tundub, et paarike on siiski kohtuväliselt asjad selgeks saanud, sest kohtuistung on tühistatud.