HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Peep Vain: kas on elu peale noorust ja kui jah, siis mis tingimustel? 

Vain on enesearengukoolituste teerajaja. Vainu ja tema väljaõpetatud koolitajate koolitustel on viimase 20 aasta jooksul osalenud kümneid tuhandeid inimesi nii Eestis kui ka välismaal. Tema koolitusfirmast Vain ja Partnerid kasvas 2010. aastal välja rahvusvaheliselt edukas tarkvarafirma Pipedrive.

2014. aastal tegi ta tööellu pausi, mis kestis viis aastat. Selle aja jooksul laadis ta endasse sügavamaid teadmisi inimpsühholoogia aspektidest. Lisaks õpib ta süvendatult muusikat. Nüüd on ta taas rõõmuga valmis soovijatega teadmisi jagama.

Pikemat intervjuud Peep Vainuga loe Õhtulehe veergudelt juba uuel nädalal.

Kutsusin Peebu hommikusöögile Tallinna vanalinnas asuva restorani Lusikas suure tamme varju peidetud õdusale salaterrassile.

"Hommikusöök staariga" restoranis Lusikas - Peep Vain; Anu Saagim; restorani omanik Rein Kärk Foto: Rauno Vahtre

"Lusikas on üks lihtne, aga samas geniaalne vidin, mida juba naljalt kahvli või noaga ei asenda. Söögilaua ääres pole tööd, millega lusikas hakkama ei saaks. Seega pole me mitte juhuse tahtel Aia tänaval just sellise nime all toimetamas," tutvustab üht ütlemata mõnusat söögikohta selle omanik Rein Kärk. "Lihtne, samas geniaalne toidupoolis, mis ammutab inspiratsiooni meile omasest ümbruskonnast ja kargest põhjamaa kliimast, kui ka lisab kerge puudutusena parimaid noppeid muu maailma köögist."

Meie mekkisime Peebuga hõrke ürdises võis küpsetatud viinamäe tigusid ja värskeid austreid, mida kroonis jookide kuninganna šampanja.