Inimesed Nicki Minaj teatas uues loos, et ta on kihlatud ja saab emaks!? Toimetas Katharina Toomemets , täna, 16:48 Jaga: M

Nicki Minaj Foto: Reuters/Scanpix

Räppar Nicki Minaj vihjab uues loos, et on oma poiss-sõbra Kenneth "Zoo" Petty'ga kihlunud ja et nad ootavad ka last, vahendab Daily Mail.