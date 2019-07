Tohoh! Genka oli lapsepõlves kõva koomiksijoonistaja 

Henry Kõrvits ehk räppimisega tuntuks saanud Genka on Robertist viis ja pool aastat vanem. „Aga meil olid siiski ühised huvid,“ meenutas Robert Hirmocastis oma lapsepõlveaegu. „Dinosaurused, indiaanlased, muusika… ja siis koomiksite joonistamine.“

Selgub, et tänane räppar oli just koomiksite alal tõeline talent. Roberti sõnul joonistas vend koguni 23 vihikutäit koomiksiseeriat ühest tegelasest. „See on ülikõva – külm sõda, Gorbatšov, väga eluline asi ühest mehest, kes satub peret kaitstes kurjategijaks,“ rääkis Robert.