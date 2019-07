Kirsti Timmer: inimesed ei tule meie ellu niisama, juhuseid pole, on vaid saatus 

"Aga see küsimus vaevab ka neid, kelle lähedane on lahkunud vikerkaare taha, kui tööl antakse lahkumishüvitis või kui pangalaen ületab maksejõudluse. Vastus on üks: sa oled selle õppetunni ise enne oma sündi endale valinud."

Kirsti kirjutab postituses, et sinu ja su kaaslase vahele ei saa tulla keegi, kui teie suhe on terve ja toimiv. "Kui kusagil on praod, saadetakse teie ellu keegi, kes ühe osapoole sellest suhtest vabastab või siis ta õige teeotsani juhatab. Inimesed ei tule meie ellu mitte kunagi niisama, juhuseid ei ole, on vaid saatus. Iga halb asi on alati millekski hea, paraku saab selle hea olemus meile selgeks tavaliselt veidikene hiljem, siis, kui haavad on paranenud."