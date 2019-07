Madli Vilsar: enda kritiseerimise ja alavääristamisega kaotad sina ise, mitte keegi teine 

"Mida tähendab teie jaoks enesekindlus?! Mul on tunne, et kõik mõistavad seda erinevalt. Sest ma mäletan neid aegu, kus ma panin enda kindlustunde ainult riidesuurusesse või kaalunumbrisse," kirjutab Madli.

Madli ütleb, et kirjutab sotsiaalmeedias seda kõike seetõttu, et ehk saab vähemalt üks noor hing seejärel aru, et enda kritiseerimise ja alavääristamisega kaotab vaid inimene ise.