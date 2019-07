Kuues kihlus! Lahutava Katie Price'i sõrmes särab taas kihlasõrmus 

Praegu lahutab Katie oma kolmandast abikaasast Kieran Haylerist. Mees ei suutnud väidetavalt truu olla. Paarike kohtus 2012. aasta novembris. Jõuluõhtul palus Kieran Katie omale naiseks ja nad abiellusid 2013. aasta novembris Bahama saarel.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Kieranil ja Katiel on kaks last. Pärast aastast abielu paljastas naine Twitteris, et tema abikaasal on armuafäär naise parima sõbrannaga. Lahku siiski ei mindud. 2018. aastaks sai paarike lõpuks aru, et pole mõtet oma vandeid pidevalt uuendada ja Katie väsis uute võimaluste andmisest.

Katie jaoks oli see suhe üsna kulukas - väidetavalt maksis ta ära mehe 55 000-eurose krediitkaardivõla, samuti ostis Katie Kieranile 30. sünnipäevaks 110 000 eurot maksnud auto Audi R8 Spyder.

Aastast 2018 tänaseni - Kris Boyson

Katie ja personaaltreener Kris hakkasid kohtamas käima vaid paar nädalat pärast seda, kui Katie mullu Kieranist lahku läks. Möödunud aasta juunis tegid Katie ja Kris Instagramis oma suhte avalikuks.

Paar kuud hiljem mindi lahku, sest Katiet nähti liikumas ärimees Alex Addersoni seltsis. Katie ja Alex käisid mõnda aega kohtamas, kuid pärast seda kui Katie purjus peaga roolist tabati, otsustasid nad Krisiga siiski taas paar olla.

"Kris tõi selle sõrmuse. Mu elus on armastus. Minu saatel läheb hästi, reiting on väga kõrge, seega läheb kõik väga hästi," rääkis Katie telesaates oma elust. "Ta on leidnud oma teise poole. Ta on minuga otsekohene, ma ei ole sellega harjunud. Ta on hea mees ja on Harvey (Katie esimene laps - toim.) vastu väga hea, ta meeldib Harvey'le väga," rääkis naine.