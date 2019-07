Inimesed Õnnesoovid! Kriss Soonik-Käärmann ja Kristo Käärmann said poja Toimetas Katharina Toomemets , täna, 13:15 Jaga: M

Kriss Soonik Foto: Daisy Lappard/Naisteleht

Jaanuaris teatasid Eesti rikkaim mees Kristo Käärmann ja tema pesudisainerist abikaasa Kriss Soonik-Käärmann, et saavad lapsevanemateks. Kriss paljastas ka, et beebi sünnitähtaeg on mais, kuid esimest pilti lapsest jagati alles nüüd.