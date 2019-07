Üritused Lennud hilinevad ja jäävad ära! We Love The 90s muutis ajakava Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:39 Jaga: M

Las Ketchup Foto: We Love The 90s

Tervet Euroopat tabanud lendude ärajäämiste ja hilinemiste tõttu oli festival We Love The 90s sunnitud muutma tänast esinemiste ajakava. Muuhulgas on Las Ketchup tõstetud poolteist tundi varasemaks.