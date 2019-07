Laulev revolutsioon liigub Broadway lavade suunas. Autorid: ameeriklased peaksid sellest sündmusest kuulma 

„Mulle jõudis kohale, et lugu laulvast revolutsioonist on unikaalne ja suurepärane teema üheks Ameerika muusikaliks,“ sõnab Tony. Koos temaga lööb muusikali sünnis kaasa ka James Bearhart. „Kohtusime Tonyga esmakordselt 2017. aasta keskel ja ta rääkis mulle laulva revolutsiooni ajaloost. Ma ei olnud sellest varem kuulnud. Kasvasin üles Iirimaal ja ajakirjandus rääkis sel ajal Lahesõjast. Lisaks sellele, et olin laulvast revolutsioonist vaimustuses, sain ma ka väga suure inspiratsioonilaengu,“ räägib James. „Kuna olime saanud just uue presidendi (Donald Trump – toim.), kes kodanikele muret valmistas, tundsin, et on väga oluline see lugu Ameerika publikuni tuua. Pakkusin Tonyle kohe pärast meie kohtumist abi tema visiooni elluviimisel.“