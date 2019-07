Hendrik Toompere jr: „Viibisin lapsena väga palju teatris ja ilmselt see mind kuidagi haaras." 

Päris kõiki pereliikmete lavatöid väike Hendrik mõistagi ei vaadanud, aga suure osa siiski. „Mul on mingid fragmendid siit-sealt meeles,“ räägib ta. „Lapsena on ikka nii, et mõned hetked tunduvad mõjusamad. Mäletan, kui isa lavastas „Atentaati“, mille proovides ma käisin. Mäletan, et mängisin kaasa isa lavastuses „Armastuse leiutajad“. Aga kui ma päris väike olin, käisin laval Rein Aguri lavastuses „Ööbik“,“ meenutab Hendrik. „Ööbik“ oli osa 1993. aastal esietendunud „Toompere pere teatriõhtust“. See nukuteatri täiskasvanutele mõeldud lavalugu koosnes Hans Christian Anderseni „Ööbikust“, Tammsaare „Mäetaguse vanadest“ ja „Vanaisa surmast“ , Shakespeare'i „Hamleti kõnelusest näitlejaga“, Neruda „Oodist kassile“ ning Voltaire'i „Kõnelusest inimestega“.